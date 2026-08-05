Сортировочный центр "Новой почты" в Киеве уничтожен, заявили на Украине

В Киеве после серии взрывов возникли крупные пожары, небо над украинской столицей затянуло дымом. Украинские СМИ утром 5 августа 2026 года писали о повреждении логистического комплекса "Новой почты" и о том, что возгорания возникли в Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском районах города.