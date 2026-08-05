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Сортировочный центр "Новой почты" в Киеве уничтожен, заявили на Украине

Сортировочный центр "Новой почты" в Киеве уничтожен, заявили на Украине

В Киеве после серии взрывов возникли крупные пожары, небо над украинской столицей затянуло дымом. Украинские СМИ утром 5 августа 2026 года писали о повреждении логистического комплекса "Новой почты" и о том, что возгорания возникли в Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском районах города.

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