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Подведены итоги XV Ташкентского международного кинофестиваля

Подведены итоги XV Ташкентского международного кинофестиваля

В столице Узбекистана в Доме кино “Ренессанс” состоялась пресс-конференция по итогам XV Ташкентского международного кинофестиваля “Жемчужина Шелкового пути”.

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