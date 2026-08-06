Учёный Никита Зезин перед смертью переживал из-за обвинений в похищении детей

Доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра, перед смертью испытывал сильный стресс из-за обвинений в похищении детей, которые были предъявлены ему после конфликта с местными жителями.
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