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Учёный Никита Зезин перед смертью переживал из-за обвинений в похищении детей

Доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра, перед смертью испытывал сильный стресс из-за обвинений в похищении детей, которые были предъявлены ему после конфликта с местными жителями.

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