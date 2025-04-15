Минимум вязаных изделий – максимум образов. Смотрим какой шикарный способ использует бренд ESCVDO для создания миникапсул в своих коллекциях

Любопытно, кому раньше пришла идея создание мини капсул: мне или бренду ESCVDO? Мысль о вязании изделий в одной цветовой гамме или схожих оттенках, которые потом можно было бы миксовать между собой в моей голове зреет уже больше года.
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