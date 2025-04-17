Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис обвинил президента Украины Владимира Зеленского в срыве соглашения о прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры ради продления конфликта и сохранения власти.
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