В США сделали тревожное заявление после освобождения Дзержинска

Боевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении© РИА Новости / Евгений Биятов 1773 прочтения Вчера Освобождение российскими войсками Дзержинска в ДНР свидетельствует о том, что украинская оборона трещит по швам, пишет Washington Post.