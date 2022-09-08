Zab.ru

174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    Накопительная пенсионная система - афера века. Построены офисные здания. Содержится большой штат работников с большим...Россиянам дадут в...
  • Николаевна
    Какой ужасВ борзинской школ...
  • Надежда Никитина
    Такие инициативы депутатов, особенно в настоящее время, говорят о том, что там полно бездельников и, что ГД и СФ надо...На бутылки с алко...

Маркировка пива может начаться с 1 марта 2023 года в России

Маркировка пива может начаться с 1 марта 2023 года в России

В России могут начать маркировать пиво и пивную продукцию с 1 марта 2023 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на поручение правительственной комиссии по профилактике правонарушений, которой руководит глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх