Маркировка пива может начаться с 1 марта 2023 года в России

В России могут начать маркировать пиво и пивную продукцию с 1 марта 2023 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на поручение правительственной комиссии по профилактике правонарушений, которой руководит глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
В России могут начать маркировать пиво и пивную продукцию с 1 марта 2023 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на поручение правительственной комиссии по профилактике правонарушений, которой руководит глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
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