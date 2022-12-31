Глава Минобороны РФ поздравил военных с наступающим Новым годом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к военнослужащим с новогодним поздравлением. Он отметил, что сейчас многие российские военные находятся вдали от своих близких, выполняя в зоне спецоперации важные задачи, от которых зависит будущее страны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к военнослужащим с новогодним поздравлением. Он отметил, что сейчас многие российские военные находятся вдали от своих близких, выполняя в зоне спецоперации важные задачи, от которых зависит будущее страны.
Свежие комментарии