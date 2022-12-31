Politros

8 217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Давлеев
    расстрелять!Передававшего дан...
  • сергей Чумаков
    брехняВоенкор Симонов р...
  • Svetlana Kuzmina
    Для России это никогда не было секретом, а вот штатовцам и европейцам нужно открыть глаза на то, кто в США и Европе с...Magyar Nemzet: Ба...

Глава Минобороны РФ поздравил военных с наступающим Новым годом

Глава Минобороны РФ поздравил военных с наступающим Новым годом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к военнослужащим с новогодним поздравлением. Он отметил, что сейчас многие российские военные находятся вдали от своих близких, выполняя в зоне спецоперации важные задачи, от которых зависит будущее страны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх