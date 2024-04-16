В Петербурге возбудят дело после избиения ветерана СВО полицейскими

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в СМИ сообщений об избиении полицейскими ветерана спецоперации в Санкт-Петербурге.
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