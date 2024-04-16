РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    "Гибель того, что осталось на Украине" - это, похоже, именно то, чего и добивается Зеленец по указке заокеанского кур...Экс-аналитик ЦРУ ...
  • Eduard
    Молодец!Карлсон опубликов...
  • Эльдар Алиев
    😳🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Пассажирка расска...

В Петербурге возбудят дело после избиения ветерана СВО полицейскими

В Петербурге возбудят дело после избиения ветерана СВО полицейскими

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в СМИ сообщений об избиении полицейскими ветерана спецоперации в Санкт-Петербурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
По резуььтатам проверки, или действия полицаев признают правомерными, или дадут азерам время сбежать на &quot;историческую родину&quot;.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх