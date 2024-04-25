Польша выразила готовность вернуть на Украину мужчин призывного возраста

Варшава готова помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста, которые после окончания срока действия паспорта могут утратить право находиться в Польше, в случае соответствующего обращения Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии