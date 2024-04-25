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Польша выразила готовность вернуть на Украину мужчин призывного возраста

Польша выразила готовность вернуть на Украину мужчин призывного возраста

Варшава готова помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста, которые после окончания срока действия паспорта могут утратить право находиться в Польше, в случае соответствующего обращения Киева.

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