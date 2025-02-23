Прекращение огня и подписание мирного соглашения с Украиной возможно только после того, как бойцов Вооруженных сил Украины выведут с территории России, включающей Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.
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