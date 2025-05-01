Бастрыкин потребовал уголовное дело после стрельбы мигранта в Новосибирске

Информация об инциденте, в ходе которого произошла стрельба, была освещена в региональных СМИ. Согласно предварительным данным, конфликт с применением оружия произошел у одного из круглосуточных магазинов, расположенных на улице Высоцкого в Новосибирске.
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