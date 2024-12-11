Врач Ковтун: для продажи алкоголя по отметке на "Госуслугах" нужны исследования

Законопроект о продаже алкоголя при наличии отметки от нарколога в профиле на "Госуслугах" может привести к положительным результатам при проведении необходимых исследований, если их не будет - это лишняя трата средств и усилий.
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