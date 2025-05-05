В регионе сложилась схема с получением земельных участков в обход действующего законодательства

Евгений Первышов поручил навести порядок в работе двух тамбовских министерств. На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона выяснилось, что в Тамбовской области сложилась практика получения земельных участков в обход действующего законодательства.
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