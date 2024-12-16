Зарплата рабочих на Южном Урале начала снижаться

В Челябинской области зафиксировали снижение заработной платы по рабочим профессиям. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, самыми востребованными рабочими профессиями в регионе на 1 декабря стали монтер пути (110%), слесарь по сборке металлоконструкций (106,3%), электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (104%), изолировщик (97%) и транспортировщик (87%).