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Зарплата рабочих на Южном Урале начала снижаться

Зарплата рабочих на Южном Урале начала снижаться

В Челябинской области зафиксировали снижение заработной платы по рабочим профессиям. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, самыми востребованными рабочими профессиями в регионе на 1 декабря стали монтер пути (110%), слесарь по сборке металлоконструкций (106,3%), электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (104%), изолировщик (97%) и транспортировщик (87%).

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