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Приближается парад планет, рассказываем где и как на него посмотреть

Приближается парад планет, рассказываем где и как на него посмотреть

17 июня произойдет парад планет, при котором несколько небесных тел Солнечной системы встанут в ряд. Как сообщает издание РБК, «в линию» на 93 градусе неба выстроятся Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Меркурий.

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