Spiegel усомнился в верности плана Зеленского читать нотации Трампу под камерами

Украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли сделал "умный шаг", попытавшись заставить американского лидера Дональда Трампа и его вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса "замолчать" и читать им нотации перед камерами.
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