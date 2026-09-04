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Ивановские новости

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Жителям Ивановской области рассказали о цене золота для запуска новых месторождений

Жителям Ивановской области рассказали о цене золота для запуска новых месторождений

Для окупаемости новых золоторудных проектов реальная цена золота должна составлять 4,0–4,5 тыс. долларов за унцию.

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