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Парламентская газета

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День 11 февраля в истории

День 11 февраля в истории

Международный день женщин и девочек в науке. Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации от 22 декабря 2015 года с целью «обеспечения полного и равного доступа к науке для женщин и девочек и их участия в ней».

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