С начала года Омскую область покинули 2,6 тысячи человек: рассказываем, в какие страны они мигрировали.
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С начала года Омскую область покинули 2,6 тысячи человек: рассказываем, в какие страны они мигрировали.