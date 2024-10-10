Участники СВО будут занимать руководящие посты в России. Какие политики и чиновники получаются из военных?

В начале октября президент России Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу, который до этого был командиром батальона «Спарта», подразделения народной милиции ДНР.
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