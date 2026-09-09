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Регионы России

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Air Arabia отменяет рейсы из Москвы в Шарджу в октябре

Air Arabia отменяет рейсы из Москвы в Шарджу в октябре

Авиакомпания Air Arabia начала отменять рейсы из Москвы в Шарджу, запланированные на октябрь. Пассажиры, приобретшие билеты на первые числа месяца, получают уведомления об отменах вылетов.

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