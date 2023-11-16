Школьников России будут учить основам военных действий

В школах вводится новый предмет для старшеклассников, который заменит урок ОБЖ.С 1 сентября 2024 года в школах России старшеклассники начнут изучение нового предмета – «Основы безопасности и защиты Родины».
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