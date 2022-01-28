Во Франции начались протестные акции с требованием срочного роста зарплаты

Под лозунгом, «все растет, кроме нашей заработной платы!», несколько десятков тысяч сотрудников частного сектора, государственных служащих, пенсионеров и старшеклассников вышли на улицы городов Франции с требованием повышения заработной платы.
Под лозунгом, «все растет, кроме нашей заработной платы!», несколько десятков тысяч сотрудников частного сектора, государственных служащих, пенсионеров и старшеклассников вышли на улицы городов Франции с требованием повышения заработной платы.
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