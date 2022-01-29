Уэстбрук смазал 3-очковый, который мог принести «Лейкерс» победу в матче с «Шарлотт»

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Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук смазал ключевой бросок в матче с «Шарлотт» (114:117). Уэстбрук бросал из-за дуги при счете 114:116 на последних секундах, но промахнулся.