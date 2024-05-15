Праздничные дни выдались для Киева достаточно волнующими. Россия, впрочем, как и предполагалось, активизировала боевые действия сразу на нескольких направлениях.
Наступление на Харьков или...
Комментарии
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Игорь Егоров
Необходимо сильней вдарить по Западной Украине, чтобы ни у кого не было ощущение безопасности на Украине, мы должны их довести до состояния психоза, чтобы метались как крысы, ибо Белгород уже умылся кровью.
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20 час.
TF
Tatyana Fedotova
Самое главное сохранить жизни и здоровье наших солдат. Бить с расстояния. Бить чётко и постоянно. Сильно и метко!!!! Всем, что есть
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20 час.
Виктор Шилин
Русский медведь в очередной раз рвёт европейскую нечисть. Урра !!!
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16 час.
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