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Наступление на Харьков или...

Наступление на Харьков или...

Праздничные дни выдались для Киева достаточно волнующими. Россия, впрочем, как и предполагалось, активизировала боевые действия сразу на нескольких направлениях.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Необходимо сильней  вдарить по Западной Украине, чтобы ни у кого не было ощущение безопасности на Украине, мы должны их довести до состояния психоза, чтобы метались как крысы, ибо  Белгород уже умылся кровью.
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20 час.
TF
Tatyana Fedotova
Самое главное сохранить жизни и здоровье наших солдат. Бить с расстояния. Бить чётко и постоянно. Сильно и метко!!!! Всем, что есть
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20 час.
Виктор Шилин
Русский медведь в очередной раз рвёт европейскую нечисть. Урра !!!
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16 час.

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