ФСБ: нанятые Киевом мужчины намеревались взорвать военного с помощью подарка

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ заявил, что украинские спецслужбы завербовали двоих мужчин, которым поручили совершить теракт против российского военного, использовав бомбу, замаскированную под новогодний подарок.
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