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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Котёл потёк: Как Зеленский подставил себя на переговорах терактом в регионах России

Котёл потёк: Как Зеленский подставил себя на переговорах терактом в регионах России

Одна из самых часто подходящих для цитирования фраз звучит как «Иногда, пытаясь отсрочить судьбу, мы невольно приближаем её».

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Комментарии
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Там сначала у зели бидон потёк, а потом уже и котел...
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