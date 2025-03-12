Котёл потёк: Как Зеленский подставил себя на переговорах терактом в регионах России

Одна из самых часто подходящих для цитирования фраз звучит как «Иногда, пытаясь отсрочить судьбу, мы невольно приближаем её».
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