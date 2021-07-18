Военное освоение Одессы идёт полным ходом

10 июля закончились очередные учения НАТО Sea Breeze 2021. Посольство США на Украине сообщило о рекордном количестве стран-участников: 32 страны из 6 континентов, 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 команд специальных операций и дайвинга.
10 июля закончились очередные учения НАТО Sea Breeze 2021. Посольство США на Украине сообщило о рекордном количестве стран-участников: 32 страны из 6 континентов, 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 команд специальных операций и дайвинга.
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