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Закон и Порядок

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Великолепный подарок Путину перед саммитом БРИКС

Великолепный подарок Путину перед саммитом БРИКС

Судя по скорости, с которой мистера Зелински заставили опровергнуть мистера Зелински (который вчера борзо и публично угрожал Вашингтону решительным прорывом Украины в клуб ядерных государств, если Зё не возьмут в НАТО прямщас), в штабе «коллективного Байдена» есть прекрасное понимание того, где находятся красные линии.

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