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Силы ПВО отражают новую атаку украинских БПЛА на Москву: подробности

Силы ПВО отражают новую атаку украинских БПЛА на Москву: подробности

Силы ПВО сбили пять украинских беспилотника, летевших на Москву в ночь на 19 сентября. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

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