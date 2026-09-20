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Попытки DDoS-атак на выборах и Карла III обвинили во лжи: новости 20 сентября

Попытки DDoS-атак на выборах и Карла III обвинили во лжи: новости 20 сентября

Zuma/TASS Хакеры пытались атаковать инфраструктуру Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, 12 юных хоккеистов новосибирского "Авангарда" отравились по пути на турнир в Иркутск, а также брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер обвинил короля Великобритании Карла III в газлайтинге.

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