Попытки DDoS-атак на выборах и Карла III обвинили во лжи: новости 20 сентября

Zuma/TASS Хакеры пытались атаковать инфраструктуру Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, 12 юных хоккеистов новосибирского "Авангарда" отравились по пути на турнир в Иркутск, а также брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер обвинил короля Великобритании Карла III в газлайтинге.