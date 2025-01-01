Сергунина: Для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество» подготовили программу на каникулы

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве до 12 января в рамках проекта «Зима в Москве». Здесь можно найти занятие на любой вкус: послушать музыку, посетить мастер-классы, выиграть призы в спортивных состязаниях и сделать фотографии в красочных локациях.
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