Сергунина: Для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество» подготовили программу на каникулы

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве до 12 января в рамках проекта «Зима в Москве». Здесь можно найти занятие на любой вкус: послушать музыку, посетить мастер-классы, выиграть призы в спортивных состязаниях и сделать фотографии в красочных локациях.