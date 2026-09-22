All 10 ActBlue Witnesses Take The Fifth As GOP Says Probe Is "Far From Over" All ten ActBlue employees and board members deposed by House investigators have invoked the Fifth Amendment rather than answer questions about the Democratic Party's dominant fundraising platform.
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