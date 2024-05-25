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Двойной удар. Решение США и Китая по Украине загнали Зеленского в угол

Двойной удар. Решение США и Китая по Украине загнали Зеленского в угол

Президент Украины Владимир Зеленский получил двойной удар: мирная инициатива Китая и Бразилии по украинскому конфликту, а также отказ главы Белого дома Джо Байдена посетить саммит в Швейцарии поставили его буквально в тупик.

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Комментарии
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Eduard
Зеленский самозванец,он никто!
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13 час.

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