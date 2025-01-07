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Даккор, Ларссон и Эберле – в первой сборной «Сиэтла» в XXI веке. Грубауэр, Монтур и Бенирс – во второй

Ранее НХЛ анонсировала проект, в рамках которого комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей клубов выберет лучших хоккеистов каждой франшизы за последние 25 лет.

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