Да, SteamOS будет доступна для ASUS ROG Ally официально Компания Valve официально подтве...

Да, SteamOS будет доступна для ASUS ROG Ally официальноКомпания Valve официально подтвердила, что ее операционная система SteamOS скоро будет доступна на ASUS ROG Ally, а после нее и на других конкурентных портативных консолях.
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