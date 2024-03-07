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Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс набрали 68 очков на двоих в победном матче с «Портлендом»

Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс набрали 68 очков на двоих в победном матче с «Портлендом»

Лучшими в составе «Тандер» стали Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс, набравшие 68 очков на двоих.

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