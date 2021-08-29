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А может лишить всех выступающих "где хочу" права голоса? (опрос)

А может лишить всех выступающих "где хочу" права голоса? (опрос)

Позиция наших,так называемых,артистов меня дико умиляет! "- Не трогайте нас,артистов" - мы выше мирских политических разборок,мы где хотим там и выступаем! Не критикуйте нас ,мы люди искусства ,нам нет дела до всего того,что происходит в мире! Мы несем свое творчество!" Прекрасно ,отлично и замечательно ,но в таком случае не нужно вообще учитывать мнение всяких шоуменов ,не нужно их считать за граждан ,а им не надо высказывать свое мнение по любому поводу ибо получаются двойные стандарты.

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ольга решетникова
Украина старательно вычеркивает русский язык и русских людей. И тот факт, что русский певец выступал у них - все же факт, что не все жители - бандеровцы. Наказывать нужно тех русских , кто в преклонении перед украиной не выступает в Крыму. Тех, кто считает Крым - украинским. Очень хочется, чтобы собчачку привлекли за это.
Алексей Трегубенков
И артистов и спортсменов - пусть валят в страну где нет флага и герба!
Елена Дружинина
Если они просто едут выступать, не,, зигуют,, , не кричат,, слава Украине...,, , не рассказывают про,, ужасный русский Мордор,, то пусть несут НАШУ культуру. Это и есть мягкая сила, ну и пропаганда, в какой-то степени
Пономаренко Евгений
Деньги не пахнут, воняет дерьмо, а в наше время оно кругом при поддержке государства, к примеру Познер на первом канале, надежда только на слова Соломона: и это тоже пройдет.

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