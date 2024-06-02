Петербургский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира

Он вышел на бой под песню «Группа крови» Петербургский боксёр Дмитрий Бивол победил ливийца Малика Зинада и защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации и Международной боксёрской организации в полутяжёлом весе.