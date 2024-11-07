«Это усы не твои, а народные!» Как Семен Буденный стал главным героем Красной армии и изменил ход истории

Роскошные кошачьи усы, остроконечная шапка со звездой, скачущие навстречу закату всадники. Еще при жизни легендарного командарма Семена Буденного его образ крепко вошел в фольклор — притом что уже в 1960-х колоритный герой Гражданской казался реликтом давно ушедшей эпохи, которая затерялась где-то между Куликовской битвой и наполеоновским вторжением.