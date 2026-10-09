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Царьград

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Полковник Нахушев предупредил о ловушке для России от "энергетического перемирия"

Полковник Нахушев предупредил о ловушке для России от "энергетического перемирия"

Эксперт предупредил, что Киев, воспользовавшись дружескими отношениями между Путиным и Трампом, может попытаться убедить первого временно, до выборов, поддержать одно из предложенных перемирий.

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