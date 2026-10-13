Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смолянам назвали примерный срок завершения работ на месте оползня

Смолянам назвали примерный срок завершения работ на месте оползня

На объекте уже установили все сваи, сейчас ведётся вязка арматуры. Следующий этап - монтаж подпорной стены, уточнили 12 октября на планерке в администрации Смоленска.

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