Российские университеты готовятся к масштабному обновлению учебных планов: начиная с 2027 года, дисциплины, связанные с искусственным интеллектом, станут обязательной частью подготовки студентов по всем направлениям.
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