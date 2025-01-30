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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Готовится подземный ядерный взрыв. Такого не было уже больше 30 лет

Весной этого года в Соединенных Штатах запланирована экспериментальная работа по подрыву плутония в рамках проекта Главной подземной лаборатории для субкритических исследований (PULSE), которая расположена в Неваде.

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