Режиссёр Шахназаров: "Бог задумал эти испытания для России не просто так - нам нужно единение"

Natalija Osminina

Да почему же не ведает? Помнится у Соловьева он всегда радел за возрождение России не либерального толка. И разве он не прав в своем спиче о важности консолидации и возрождения русского общества? Я бы не сказала, что все 33 года жизни при капитализме его можно было считать здоровым. Поэтому СВО -это, действительно, испытание. И поэтому оно идет так долго. Общество понемногу меняется, раскрывает глаза, ощущает свои силы, силу Правды. Из индивидуальных свободных личностей и потребителей услуг народ пытается стать активным гражданским сообществом в искоренении привычного зла , будь то шоу-бизнес, мигранты или зарвавшиеся чиновники. Вот стал Крым российским- надолго ли хватило? Покричали-покричали "Крым наш", и снова погрузились в свое болото. И было бы тоже самое, если бы у Путина получилось точно так же практически бескровно "взять" Украину, как он рассчитывал. И тогда бы ничего в России не изменилось, кроме роста недовольства россиян: что в Украину вкладываются огромные деньги, пилится бюджет, а России опять ничего. И тогда Запад устроил бы Майдан уже в России. Россия платит за свое возрождение кровью своих сыновей. Господь попустил это как великое испытание. И испытание это будет продолжаться до тех пор, пока общество не очистится от плесени, смыв с себя всю пену Перестройки.