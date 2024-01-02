Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Основная масса уйдет в Европу- зачем Магадан загаживать?"Может нас и прав...
  • Natalija Osminina
    А Вы до конца статью дочитали? "Есть конечно и маленький нюанс, нас никто и не спрашивает". - надо-не надо- никто ни ...Российский посол ...
  • Алекс Архипов
    Умерла, так умерла.Российский посол ...

Режиссёр Шахназаров: "Бог задумал эти испытания для России не просто так - нам нужно единение"

Режиссёр Шахназаров: "Бог задумал эти испытания для России не просто так - нам нужно единение"

Politiki.net Довольно неожиданно, относительно глобального противостояния коллективного Запада и Российской Федерации, высказался Карен Шахназаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Да почему же не ведает? Помнится у Соловьева он всегда радел за возрождение России не либерального толка. И разве он не прав в своем спиче о важности консолидации и возрождения русского общества? Я бы не сказала, что все 33 года жизни при капитализме его можно было считать здоровым. Поэтому СВО -это, действительно,  испытание. И поэтому оно идет так долго. Общество понемногу меняется, раскрывает глаза, ощущает свои силы, силу Правды. Из индивидуальных свободных личностей и  потребителей услуг народ пытается стать активным гражданским сообществом в искоренении привычного зла , будь то шоу-бизнес, мигранты или зарвавшиеся чиновники. Вот стал Крым российским- надолго ли хватило? Покричали-покричали &quot;Крым наш&quot;, и снова погрузились в свое болото. И было бы тоже самое, если бы у Путина получилось точно так же практически бескровно &quot;взять&quot; Украину, как он рассчитывал. И тогда бы ничего в России не изменилось, кроме роста недовольства россиян: что в Украину вкладываются огромные деньги, пилится бюджет, а России опять ничего. И  тогда Запад устроил бы Майдан уже в России. Россия платит за свое возрождение кровью своих сыновей. Господь попустил это как великое испытание. И испытание это будет продолжаться до тех пор, пока общество не очистится от плесени, смыв с себя всю пену Перестройки.
Ответить
4 час.
АС
Александр Сысоев
Карен Шахназаров тем и отличается, что он не шарахается то в одну, то в другую сторону. У него есть внутренний стержень, культура и серьезный багаж знаний. Вы его с кем-то другим перепутали.
Ответить
2 час.
Л
Людмила
Простое и радушное отношение к Карену Шахназарову, к его фильмам, к его отношению к окружающим, просто как к человеку с большой буквы.
Ответить
7 мин.

Картина дня

наверх