📹❗️Анализ текущей оперативной обстановки свидетельствует о качественном расширении номенклатуры применяемых сил и средств в ходе высокоточных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на территории Украины.
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