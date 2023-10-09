Сенатор Пушков: Важность Украины для Запада снизится на фоне ситуации в Израиле

Приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится на фоне эскалации в Израиле. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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