На Солнце произошла мощнейшая за семь лет вспышка На Солнце произошла вспышка мощностью X5.3, она стала самой сильной с 2017 года.
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На Солнце произошла мощнейшая за семь лет вспышка На Солнце произошла вспышка мощностью X5.3, она стала самой сильной с 2017 года.
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