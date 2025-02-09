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Вождь в костюме Киркорова, Сокол в штанах SHAMANa: как начался шестой сезон «Маски»

Вождь в костюме Киркорова, Сокол в штанах SHAMANa: как начался шестой сезон «Маски»

Начался шестой сезон шоу «Маска». Состав жюри не меняется уже долгие годы: угадывают, кто в костюмах все те же старые добрые Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко.

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